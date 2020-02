LE VITTIME

Entrambi del Sud ed entrambi con una vita passata sui binari alle spalle. Mario Di Cuonzo, 59 anni, e Giuseppe Cicciù, 52, sono i due macchinisti che hanno perso la vita nel deragliamento di un Frecciarossa avvenuto ieri mattina a Ospedaletto Lodigiano, in Lombardia. «Le due nuove vittime del lavoro» per cui ha espresso il proprio cordoglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella auspicando che si faccia chiarezza su cosa, alle 5.35 di giovedì, abbia causato l'incidente al treno 9595 Milano-Salerno e anche il ferimento in maniera non grave di altre 31 persone. Di Cuonzo era originario di Capua, in provincia di Caserta, mentre Cicciù era calabrese, ma entrambi erano arrivati in Lombardia da molti anni. Da almeno venti si erano trasferiti al Nord per seguire quel lavoro che amavano al punto da insegnarlo ai colleghi più giovani il primo e difenderlo come sindacalista il secondo.

SINDACALISTA

Il 52enne calabrese è stato infatti a lungo delegato sindacale fino a quando, alle ultime elezioni, aveva scelto di non ricandidarsi per stare più vicino alla moglie e alla figlia nata da poco con cui viveva a Cologno Monzese. «Lo conoscevo da 25 anni, era una persona senza ipocrisie, ben voluto da tutti, solare, disponibile. Amava questo lavoro, lo svolgeva con serietà impeccabile ed era molto attento alla sicurezza» ha ricordato Fortunato Foti, ferroviere e sindacalista Filt-Cisl. «Abbiamo iniziato insieme nella Rsu e, quando passava in stazione Centrale a Milano, ci vedevamo sempre» continua, aggiungendo del legame speciale che Cicciù conservava con la sua terra natia: «Era attaccatissimo a Reggio Calabria e ci tornava appena poteva per far visita alla madre». L'uomo aveva lasciato la Calabria da giovanissimo per seguire la passione per treni e binari. Prima il servizio militare nel Reggimento Genio Ferrovieri dell'esercito, poi i cargo delle Ferrovie Italiane e alla fine, da anni, i moderni convogli dell'Alta Velocità per i quali era stato uno dei primi macchinisti in assoluto. Proprio come Cicciù, anche Di Cuonzo viveva nell'hinterland milanese, a Pioltello, dove appena due anni fa morirono tre persone in un altro tragico incidente ferroviario e dove ora, il sindaco Ivonne Cosciotti, ancora una volta si è ritrovata a proclamare il lutto cittadino.

QUASI IN PENSIONE

Il 59enne, che oramai era a pochissimi mesi dalla pensione, lascia una moglie e un figlio preadolescente ma pure tanti colleghi - tra cui anche un fratello, Maurizio, macchinista a Piacenza - che lo ricordano come un maestro. «Un ferroviere con la F maiuscola» dicono alcuni, un grande professionista che prima aveva fatto parte della squadra reclutata per guidare i Frecciarossa dieci anni fa e poi di quella nata per formare i nuovi colleghi che hanno portato l'alta velocità in tutta la Penisola.

«Non era solamente un eccellente macchinista, ma anche e soprattutto un uomo dalla profonda bontà» aggiungono gli amici visibilmente commossi. «La sua passione, oltre ai treni, era il judo», da questa pratica, spiegano i colleghi, «aveva imparato quei valori di correttezza e dedizione che ogni giorno trasmetteva con il proprio esempio. Ricorderemo per sempre Mario come un amico sincero, e ci sorprenderemo nel ritrovarci in una delle sue sagaci battute che ci aiutavano a superare i momenti di difficoltà».

Francesco Malfetano

