PRIMA UDIENZA

MESTRE È iniziato il processo dei record. Con 45 imputati e quasi 80 avvocati. Ed è anche il primo maxiprocesso che si celebra nell'aula bunker di Mestre dopo il coronavirus. E sempre il primo che vede imputato il sindaco di una cittadina veneta, Eraclea, accusato di essere stato eletto con la manciata di voti che gli aveva messo a disposizione il boss del clan dei casalesi, Luciano Donadio. La prima udienza si è aperta con l'appello degli imputati, una procedura che ha portato via quasi tre quarti d'ora, visto che bisognava mettere a punto la videoconferenza, con una dozzina di carceri di mezz' Italia. Gli imputati infatti adesso sono un riquadro su un maxischermo e vuol dire che sentono e vedono quel che succede in aula ma se devono parlare con l'avvocato devono prendere il telefono e chiamare il legale.

LE PROTESTE

E questo ha già provocato le proteste degli avvocati difensori come faccio a seguire il processo se contemporaneamente sto parlando con il mio cliente? i quali lamentano il venir meno del diritto alla Difesa. Ma se prima del coronavirus già non si portavano più gli arrestati in aula, figuriamoci adesso che bisogna per forza mantenere le distanze. E l'aula bunker di Mestre, nonostante le dimensioni, ieri infatti già faceva fatica a contenere tutti gli avvocati, tra difensori e parti civili, stipati uno sull'altro e con pochi microfoni e pochi telefoni e disposizione. I pezzi da 90 dei casalesi infatti hanno schierato ognuno almeno un paio di principi del Foro e dunque l'aula nereggiava di toghe blasonate, come ai vecchi tempi della banda Maniero quando il bunker faceva fatica a contenere i legali degli imputati. Ce n'era uno solo soletto dietro le sbarre tal Koka Elton, albanese e, guarda un po' il nome, spacciatore di cocaina. Gli altri 16 invece erano collegati in videoconferenza e curiosità vuole che abbiano quasi tutti abbandonato alle 12.30 in punto quando in carcere è scattata la chiamata per il rancio. Del resto quella di ieri è stata una udienza decisamente tecnica quindi molto noiosa, anche se indispensabile, che ha tenuto impegnati due PM, Federica Baccaglini e Roberto Terzo, gli avvocati e il tribunale, dalle 9.30 del mattino alle 6 di sera per discutere della Costituzione delle parti civili davvero per decidere chi ha la titolarità di rappresentare i cittadini onesti, prime vittime della malavita.

LE PARTI CIVILI

Hanno chiesto di essere parti civili nel processo la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Interni, la Regione Veneto e la Città Metropolitana, la città di Eraclea e i sindacati CGIL CISL, ma anche Libera è una società di leasing truffata dalla banda. Più un imprenditore Ludovico Pasqual, che è finito nel tritacarne della malavita. Lui peraltro è uno dei tanti ma l'unico alla fine che con l' avvocato Augusto Palese ha avuto il coraggio di costituirsi parte civile. Nella prossima udienza il presidente del tribunale Stefano Manduzio comunicherà la decisione peraltro scontata visto che ormai è prassi ammettere fra le parti civili che hanno diritto ad un indennizzo sia le amministrazioni - Comuni e Regioni - sia le associazioni. E poi da lunedì prossimo il processo al clan dei Casalesi di Eraclea prenderà il volo. Il presidente del tribunale infatti ha fissato una udienza dietro l'altra, deciso ad arrivare entro la fine dell'anno alla sentenza. Una sentenza che deciderà se effettivamente il Veneto orientale ha ospitato negli ultimi 20 anni un gruppo di camorristi che era riuscito ad infiltrarsi fin dentro il comune di Eraclea arrivando ad influenzare l'esito delle ultime elezioni.

Maurizio Dianese

