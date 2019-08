«Era un'indignata vera, insofferente alle ingiustizie. E non mollava mai»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Volto storico de Le Iene, lasciate nel 2016 dopo vent'anni, il giornalista e conduttore Enrico Lucci era il mito di Nadia Toffa. In più di un'occasione Toffa aveva ribadito la grande stima che nutriva per lui, tra le prime persone ad accoglierla quando, nel 2009, entrò per la prima volta in squadra.Ricorda la prima volta di Toffa a Le Iene?«Era come una bimba al luna park. Aveva una gran voglia di emergere, ma non nel senso in cui tanti lo intendono oggi, cioè mettersi in vetrina. Lei, da subito, è sempre stata una persona che voleva...