Era malato da due anni, ma sarebbe sopravvissuto ancora se non fosse stato colpito dal Coronavirus che ha scatenato una polmonite che gli è stata fatale. Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, in provincia di Padova, è spirato ieri mattina nel reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera del capoluogo euganeo. È il secondo deceduto padovano positivo al Covid-19.

Miazzo, ex autista del pulmino della scuola, oggi in pensione, era in cura per un tumore ai polmoni, domenica scorsa si è rivolto all'ospedale di Cittadella per problemi respiratori e gli è stata diagnosticata la positività al virus. Rimasto vedovo nel 2001, aveva quattro figli che l'avevano reso nonno. Il 68enne viene descritto dai compaesani come una persona concreta, capace di svolgere tanti lavori, per primo quello della terra. Coltivava ancora un suo piccolo appezzamento ed aveva degli animali. Dipendente della ditta di trasporti Castellan, conduceva prevalentemente gli scuolabus. E proprio per questa sua professione a contatto con i giovanissimi, era conosciutissimo in paese.

IL RICORDO

«In punto di morte era preoccupato perché doveva fare un lavoro meccanico nel trattore del cognato e c'erano poi i campi da seguire - racconta la figlia Lara - Negli ultimi tempi purtroppo la malattia si era ripresentata più aggressiva. Aveva una bronchite, poi è arrivato il virus. Ad ora non è possibile sapere se lo avesse già o se l'abbia preso spostandosi».

Venerdì della scorsa settimana aveva fatto la visita oncologica di controllo e i medici gli avevano prescritto dei farmaci e la terapia d'ossigeno domiciliare che avrebbe dovuto cominciare lunedì. Però poi tutto è precipitato. «Sabato si è recato in farmacia e poi domenica sono sopraggiunte le difficoltà respiratore. Siamo andati subito all'ospedale di Cittadella dov'è stato messo in isolamento. Martedì pomeriggio - continua la figlia - è stato trasferito a Padova. Purtroppo non ce l'ha fatta». Per ora è impossibile sapere quando si potranno fare i funerali. «Hanno chiesto a noi familiari anche se non siamo stati contagiati, di stare a casa fino a lunedì 16 marzo». Quindi fino a quel momento non sarà possibile dire addio al loro caro.

«Una persona meravigliosa, sempre con il sorriso, disponibile. Vogliamo, ricordarlo così, sul suo pulmino che quotidianamente portava a scuola e a casa tantissimi ragazzi» ricorda il sindaco di Grantorto, Luciano Gavin.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA