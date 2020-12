Era lo scorso 28 febbraio quando la dottoressa Ariella Breda, 57 anni, del Dipartimento di prevenzione di Gorizia, individuava il primo caso di paziente affetto da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si era trovata di fronte a un caso di influenza con sintomi un po' particolari. Un cinquantenne goriziano accusava mal di gola e qualche linea di febbre. Non convinta la dottoressa lo sottopose al tampone molecolare: si scoprì così che si trattava di Covid. L'indagine medica scoprì poi che l'uomo si era recato in visita di un paziente nell'ospedale di Treviso dove, qualche giorno dopo, i casi erano cresciuti. Ieri la dottoressa Breda è stata la prima vaccinata, alle 9.06 esatte nella sede della Protezione civile di Palmanova dove i vaccini erano arrivati all'alba dall'hub della base di Rivolto, tra i 265 operatori sanitari della regione.

«Sto bene, ora vado a casa, pronta per rimettermi al lavoro da domani». Con lo sguardo felice ed orgoglioso la dottoressa, dopo il breve step di osservazione post inoculazione, si è avviata verso casa, pronta per rimettersi a lavorare nel suo Dipartimento. «Sono contenta di essere stata la prima, di essere stata un esempio con i fatti di questa battaglia. Guardare alla vaccinazione - ha spiegato - come a una opportunità per svoltare deve essere il nostro motto. Dieci mesi fa ricordo una grande frenesia, non c'era il tempo per pensare a quello che stava accadendo, era una cosa più grande di noi. Ma avevamo capito che occorreva darsi da fare e collaborare e lo stesso spirito deve pervaderci anche adesso».

LE PRIME 265 DOSI

Oltre a lei, ieri a Palmanova sono state iniettate le prime 265 dosi ad altrettante persone tra medici, infermieri e operatori sanitari. «Saranno tutti cittadini simbolo - ha detto il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga - disposti a dare il buon esempio per invogliare migliaia di persone a fare lo stesso nei prossimi giorni».

«Ariella Breda non è solo Ariella Breda. In quest'anno lei, e buona parte dei professionisti del nostro servizio sanitario, hanno lavorato per garantire la salute di tutti. In prima linea - ha detto l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi - non ci sono stati giorni o notti diversi da quando la sua telefonata ci informò del primo caso in Fvg. La sua è una testimonianza profonda, offre fiducia e affida una delega piena alla scienza. Rappresenta i tanti professionisti che, in silenzio, hanno avuto e continueranno ad avere cura di noi. Ora tutti speriamo in una nuova stagione. Il primo vaccino alla dottoressa Breda, medico in igiene preparato, determinato, mite e silenzioso, è simbolo e forza della nostra sanità pubblica».

