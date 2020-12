Era il simbolo del riscatto in quell'Italia dei primi anni Ottanta, rancorosa e arrogante, insanguinata dal terrorismo e sporcata dalla corruzione. Il titolo mondiale di calcio in Spagna nel 1982 era sì di una Nazionale cucita da Bearzot con filo d'oro, ma era soprattutto il trionfo di Paolo Rossi. Esaltati dai suoi gol, nella notte di giugno gli italiani, anche quelli non tifosi, invasero le piazze sventolando il tricolore, si tuffarono nelle fontane e qualcuno anche nel Canal Grande.

Paolo Rossi fu l'eroe nazionale e non solo per i tre gol al Brasile che spalancarono i sogni e per quello nella finale che segnò il vantaggio azzurro sulla Germania. Lo fu perché rappresentava al meglio un Paese capace finalmente di vincere usando le sue armi migliori, dall'umiltà all'astuzia alla normalità. Lo fu perché in quel momento niente gli venne negato: il titolo di campione del mondo, quello di goleador dei mondiali e il Pallone d'oro. Ci vorrà un Ronaldo, quello detto il Fenomeno, per mettere insieme tutti questi titoli in una volta sola.

I brasiliani che nel calcio non dimenticano e per i quali le sconfitte sono tragedie che segnano generazioni, hanno reso omaggio al centravanti che li ha fatti piangere. Ed è stato forse l'addio più sincero a un campione amato. Paolo Rossi è morto a 64 anni, vinto in due stagioni da un cancro ai polmoni che ne ha spento prima il sorriso, sempre quasi venato da una strana tristezza, poi definitivamente i sogni. È un pezzo della nostra vita che se ne va con Paolo Rossi. È la storia di una generazione che improvvisamente si ritrova orfana di ricordi.

Toscano di Prato, ma per tutti era vicentino, Paolo Rossi ha incominciato a segnare da bambino. Giocava all'ala destra nel Santa Lucia, squadretta di periferia, spinto dal padre che era stato difensore del Prato, e sulla scia del fratello che la Juventus aveva chiamato a Torino e rispedito a casa dopo un anno. Finì anche Paolo alla Juventus, dimenticato presto in soffitta. Esile, aveva menischi che si sbriciolavano, tre asportati; allora ne bastava uno per chiudere la carriera. La Juve lo passò al Lanerossi Vicenza convinta di fare un affare. I biancorossi in serie B nel 1976 vinsero il campionato grazie ai gol di Rossi al quale G.B. Fabbri aveva cambiato ruolo, trasformandolo da ala in centravanti. L'anno dopo il Vicenza finì alle spalle della capolista Juventus, grazie ai 24 gol di Rossi, capocannoniere.

Ormai è l'uomo del mercato, la Juve lo rivorrebbe, ma il presidente vicentino Farina lo contende ai bianconeri alle buste: spara altissimo, 2 miliardi e 612 milioni. Lo sport è come l'arte e Paolo Rossi è la Gioconda del nostro calcio, dice. Anche se le cose non vanno bene per il Lanerossi che l'anno dopo retrocede e mette all'asta Rossi. Finisce al Perugia che garantisce mezzo miliardo l'anno e per pagare introduce la sponsorizzazione delle maglie.

Nel frattempo Bearzot lo ha portato in Argentina ai mondiali del 1978. Adesso è a pieno titolo Pablito, gol alla Francia, all'Ungheria e all'Austria. Rossi è in orbita, ma le cose cambiano, a Perugia s'inguaia nello scandalo del calcioscommesse. Forse è stato messo in mezzo, pensa a una delle tante partite arrangiate alla buona; invece, è una delle tante partite truccate. È la pagina nera del calcio italiano, squadre retrocesse, campioni corrotti e squalificati. Rossi è condannato a due anni di sospensione: «Seguivo il processo come qualcosa di irreale, come se ci fosse un altro al posto mio».

Lo salva il presidente della Juventus Boniperti che lo mette sotto contratto, accompagnando la lettera con una serie di raccomandazioni: presentarsi con i capelli corti. E un consiglio: «Se ti sposi è meglio, così sei più tranquillo». Lo salva Bearzot che lo aspetta fino alla conclusione della squalifica, poi lo convoca per il mondiale spagnolo. Il lungo silenzio lo ha maturato, il suo sorriso si è ammantato di diffidenza, sa che si gioca tutto in un campionato che si presenta spettacolare. L'Italia non è tra le favorite, stenta nella prima fase, ha paura perfino del Camerun. La stampa attacca la Nazionale, anche per la presenza di Rossi. Poi la squadra cambia, come in una favola Rossi si sveglia e l'Italia travolge tutti: il Brasile di Zico e Falcao, l'Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek, la Germania di Rummenigge.

Pablito non si ferma: tre gol al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania. Più della pipa del Presidente Pertini, più dell'urlo di Tardelli, delle mani di Zoff che stringono la Coppa anche in un francobollo disegnato da Guttuso, sono i gol di Rossi a rappresentare e emozionare l'Italia in festa. Ha segnato in ogni modo: di testa, di destro, di sinistro, di fortuna, di astuzia, di precisione. L'antologia del grande centravanti ha sfogliato tutte le pagine.

Il mondiale lo ha nobilitato, ha fatto dimenticare le ombre, lo ha reso popolare in tutto il mondo. Al rientro nella Juve Trapattoni lo utilizza a tempo pieno; ricambia con 44 reti in pochi anni, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea e la Coppa dei Campioni. Il declino è rapido: la Juve lo cede al Milan di Farina per più di 5 miliardi, poi il Verona. Decide di smettere a trent'anni. In tutto tra campionato e coppe 341 partite e 134 gol; in Nazionale 48 presenze e 20 gol. Resta nel calcio soltanto come commentatore televisivo, più portato a spiegare gli errori che a tranciare giudizi. Accentua la sua vena di imprenditore tra Vicenza e la Toscana. La città veneta lo ricambia con affetto: il sindaco lo fa cittadino onorario; Renzo Rosso lo chiama a fare l'ambasciatore del Calcio Vicenza.

L'uomo è capace di ripartire da zero, nel calcio, come nella vita privata. Sarà per sempre Pablito, un po' il giustiziere del Brasile e molto il vendicatore di quell'Italia del 1982 quando ci voleva un riscatto per illuminare la notte troppo lunga di un popolo stanco.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA