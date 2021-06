Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(M.C.) Il desiderio di vedere la figlia unica laureata in giurisprudenza interrotto dal male che dopo un anno e mezzo ha avuto il sopravvento. Per renderlo possibile, come ultima volontà, ha chiesto di sostenerla nel percorso universitario. Il tuo fiore sia un'offerta a sostegno di Lisa, si legge nell'epigrafe che annuncia la scomparsa a 47 anni, di Sonia Campagnolo. E qui è stato inserito l'Iban (IT96E0103062470000001807112, causale in...