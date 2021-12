Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIROMA Nel reparto di terapia intensiva, intubata e in condizioni gravi, tra i colpiti da Covid c'è una donna sui 40 anni che rischia la vita. Ma c'è anche il cinquantenne che fino a qualche giorno prima era sempre in forma e la mattina andava a fare la corsetta nel parco. Poi, purtroppo, nella sala di attesa ci sono anche i familiari di un giovane, trentenne, che non solo non si era voluto vaccinare, ma aveva anche rimandato il...