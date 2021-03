ROMA Il premier Mario Draghi è stato ermetico. «È stato appena concluso il primo contratto tra un'azienda italiana e una titolare di brevetto» si è limitato a dire venerdì quando, in visita all'hub vaccinale di Fiumicino, ha rimarcato la ferma intenzione del governo di produrre in casa i vaccini. Un obiettivo per cui si è speso soprattutto Giancarlo Giorgetti. Ormai da settimane il ministro per lo Sviluppo economico incontra regolarmente il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e Farmindustria, proprio per mettere a punto i dettagli del cosiddetto sovranismo vaccinale. Un proposito che, per forza di cose, passa per il Lazio e il suo poderoso distretto farmaceutico. Tant'è che l'azienda di cui ha parlato Draghi si è scoperto essere la multinazionale americana Thermo Fisher. Un colosso del settore che ha stabilimenti a Monza e Ferentino (in provincia di Frosinone) ed ha firmato una lettera di intenti per produrre, infialare e commercializzare il vaccino dell'azienda tedesca CureVac. Un farmaco sviluppato con la tecnica dell'Rna messaggero (come Pfizer e Moderna) e prossimo all'approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco, di cui l'Italia ha già acquistato quasi 30 milioni di dosi. Perché lo si inizi a produrre, però, ci vorranno dai 6 agli 8 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA