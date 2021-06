Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Una spremuta di tasse da 30 miliardi di euro. La pandemia ha inceppato il Paese ma la macchina del fisco non interrompe la sua corsa. Che a giugno è tradizionalmente veloce. Certo il governo ha operato qualche opportuna agevolazione per chi ha sofferto di più la crisi. Però milioni di cittadini e imprese si preparano ad aprire il portafoglio per versare parte delle imposte dovute nel corso dell'anno. Si comincia a passare alla cassa...