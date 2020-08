LE STIME

ROMA L'annus horribilis del Fisco: solo fino a giugno - secondo quanto risulta dalle ultime stime della Ragioneria generale dello Stato - sono stati persi 12 miliardi di euro, che, giusto per caso, è esattamente quanto il governo ha stanziato con il decreto d'agosto per sostenere lavoratori, famiglie e imprese ancora alle prese con l'emergenza Coronavirus. Ma se il calcolo si allunga e si guarda agli ultimi 20 anni - spiega la Cgia di Mestre - imprese e contribuenti hanno pagato 166 miliardi di tasse in più: se nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. In termini percentuali, la crescita nel ventennio è stata del 47,4, 3,5 punti in più rispetto all'aumento registrato nello stesso arco temporale dal Pil nazionale. L'associazione chiede quindi di arrivare ad una riforma che riequilibri i prelievi centrali e locali. «Qualcuno può affermare - osserva il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - che grazie a 166 miliardi di tasse in più versati in questi ultimi 20 anni la macchina pubblica è migliorata? Che giustizia, sicurezza, trasporti, infrastrutture, sanità, istruzione sono oggi più efficienti di allora? Oppure famiglie e imprese sono state obbligate a pagare di più ricevendo dallo Stato sempre meno?». La Cgia non ha dubbi: «Tra le due ipotesi avvaloriamo la seconda, anche perché questo maxi prelievo ha impoverito il Paese, provocando una crescita zero».

Un impegno più generale alla riforma della macchina fiscale è stato ribadito ieri anche dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: «La riforma fiscale è decisiva e ci sarà» anche attraverso un «rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale». Recentemente anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato che di fatto, sul fronte dei pagamenti e accertamenti, è attualmente «tutto fermo» e le cartelle ricominceranno a viaggiare la solo dal prossimo 15 ottobre. Una boccata d'ossigeno per i contribuenti, un salasso per le casse dello Stato, anche se a breve dovrebbero essere rimpinguate dai fondi in arrivo dal'Ue.

Intanto però la situazione non è semplice e mancano all'appello parecchi miliardi anche se allo stato, al netto di appelli iniziali dell'Inps su difficoltà di pagamenti, i soldi hanno continuato ad affluire sia in stipendi pubblici e pensioni, sia in sostegni (ieri è stata superata quota 1 milione per le domande al Fondo di garanzia). Ma, come diceva di recente il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, «I contribuenti che hanno effettuato i versamenti fiscali entro il termine del 30 luglio sono pari al 40% del numero complessivo dell'anno precedente».

Occorrerà quindi aspettare i prossimi dati per capire a che punto è «il buco». Intanto le entrate tributarie nel periodo gennaio-giugno 2020 evidenziano una flessione pari a -12.211 milioni di euro (-5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione negativa è conseguenza - spiega la Ragioneria - sia del peggioramento congiunturale sia dell'impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una diminuzione (-13.983 milioni di euro, -7%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

