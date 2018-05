Entra nell'ascensore cade nel vuoto e muore «La porta era difettosa» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine Ottocento di Roma, in viale Regina Margherita, dove ha perso la vita Elena Pacifici, 77 anni. I carabinieri della compagnia Parioli, che stanno indagando, sono costretti però anche a valutare un'altra ipotesi: potrebbe essere stata un'azione volontaria, vicino alla signora Elena è stato trovato un mestolo di legno che, in linea teorica, potrebbe essere stato...