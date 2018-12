Enti fantasma, tante inchieste senza esito A Salerno strano rogo al Provveditorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTITREVISO Non è la prima volta che Procura e Guardia di Finanza in Veneto e nel Sud cercano di accertare e ricostruire le intricate vicende di assunzioni a scuola nei ruoli del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) di uomini e donne in possesso di diplomi falsi o presunti tali, in particolare provenienti dalla Campania. Tutti vincitori di concorsi e selezioni per l'assegnazione di posti Ata in virtù di questi titoli quantomeno dubbi. Per non dire dei casi di diplomifici all'esame di maturità. La cosa che lascia...