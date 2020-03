TURISMO E COMMERCIO

VENEZIA Uno sportello anti-crisi per le aziende del turismo e del commercio. È l'iniziativa promossa dall'Ente bilaterale Veneto Fvg, con un duplice scopo. Da un lato raccogliere le richieste degli iscritti che hanno subìto gravi perdite a causa dell'emergenza Coronavirus. Dall'altro erogare informazioni, mappare il territorio e dare assistenza su gli strumenti messi a disposizione dalla Regione e dal Governo. «I dati di Unioncamere ricordano il presidente Luigino Boscaro e il vice Maurizio Franceschi stimano danni per oltre 7 miliardi di euro, di cui un terzo solo per il turismo, nelle tre regioni più colpite: Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. E la situazione in Veneto presenta un vero e proprio bollettino di guerra. Il turismo è stato quello più drammaticamente segnato: crollo delle prenotazioni e disdette (-35/-40%) e annullamento delle fiere (-26%); poi il commercio (-37%) e i pubblici esercizi (-50%)».

I CONTATTI

Le aziende interessate alle prestazioni dello sportello anti-crisi potranno contattare l'Ente Bilaterale Veneto Fvg al numero 041/5802374 o via email all'indirizzo segreteria@ebvenetofvg.it. Per gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter e alla pagina Facebook.

