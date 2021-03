L'IDENTIKIT

ROMA Molto Draghi e molto Testaccio. Due mondi troppo distanti per fare sintesi? Macché: bisogna giocare fuori da ogni schema, sparigliare, contaminare, e avere la «radicalità del coraggio»: così si vince. Con il fusion e con il glocal. Enrico Letta ha deciso che così andrà ridefinita l'identità del Pd: mescolando schemi e mondi.

Ha in mente una forza di sinistra glocal. Capace di coniugare un nuovo protagonismo europeo del leader, che Zingaretti non praticava, che è connaturato a Letta e che con Gentiloni commissario Ue è stato definito come asset fondamentale del rilancio dem, con le discussioni infinite del segretario nei circoli, in mezzo alla base, tra i militanti da rimotivare. E l'arrivo a sorpresa di Letta ieri mattina nel circolo del Testaccio a Roma a cui è iscritto rientra in questa strategia glocal e alto-basso (gran collegamento con ogni tipo di pensatoio italiano e europeo e insieme interazione continua con il popolo dem ma anche tanto Milan: un giocatore rossonero da Subbuteo con il volto del neo leader Pd) e questa sarà la cifra che Letta non solo vuole dare a se stesso (tecnocrate io? Magari un tempo ma ora no!) ma anche al suo partito da risintonizzare con il mondo del pensiero e delle imprese e con quello della passione, della partecipazione, della militanza con un occhio particolare ai giovani.

Nel glocal c'è il breve passaggio fuori dal circolo di Testaccio dove è stato accolto da questo striscione: «Daje Enrì, ripiamose sti cocci!!!». Letta ha salutato i militanti che lo aspettavano, rigorosamente a distanza, ricevuto tanti complimenti e battimani e ha scambiato con loro qualche impressione: «Che cosa devo dire domani? Avete spunti, idee, proposte?», ha chiesto. «Una cosa che so di certo - ha anticipato - è che dobbiamo aprire, parlare con la gente». «Sì, bravo Enrico, lo sai che qui quelli del Nazareno praticamente non li abbiamo quasi mai visti finora?», gli dice uno. E lui: «Ora comincio un tour nei circoli per due settimane e da lì verranno fuori le idee per il partito e per il Paese». E ancora: «Non vedo l'ora di fare le feste dell'Unità».

Ecco, il Letta glocal è quello che martedì andrà a spiegare il suo Pd nella sala della Stampa Estera, a riprova della voglia di diventare uno dei leader di riferimento della sinistra a livello europeo dove, esattamente come qui, i socialisti arrancano (sì, c'è lo spagnolo Sanchez ma poco più e i tedeschi sembrano imbambolati). Ma l'Enrico de' noantri, il leader che spingerà molto nella prima fase a darsi un'immagine sempre meno tecnocratica e sempre più pop, è anche quello che dopo la comparsata da Zoro (con la collezione dei fumetti da lui adorati, molto Diabolik, in bella vista nelle scrivania alle sue spalle ma sulla scrivania ha i libri del grande filosofo novecentesco Emmanuel Mounier sul «Personalismo» o sulla paura) stasera sarà a Che tempo che fa da Fabio Fazio tra la Littizzetto, Brignano, Marzullo e Frassica, Orietta Berti e il generale Figliuolo.

E quelle di Zoro e Fazio in fondo sono due trasmissioni di sinistra, e la scelta non stupisce: in prima battuta Letta sente il bisogno di ricostruire i legami dentro il popolo progressista. Senza snobismi però: per carità! E a questo è servito, oltre che come omaggio a una persone che gli è stata molto cara, il tweet di ieri in morte di Raoul Casadei. Eano amici con il re del liscio. La Scuola di Politiche, fondata da Letta e diretta da Marco Meloni suo braccio destro e sinistro insieme a Monica Nardi, nella patria di Casadei a Cesenatico ha organizzato una summer school. E con lui Enrico era amico, bevevano insieme la birra in spiaggia e insomma: «Che tristezza, Il Covid maledetto s'è portato via un grande romagnolo e un grande italiano». Letta potrebbe partecipare ai funerali di Casadei ma non per motivi propagandistici. Ma riecco Enrico il Glocal che mescola Orietta Berti e Le Monde. Ha parlato con il giornale dell'elité europea, e ha parlato così: il Pd è in una crisi gravissima. Gli ultimi sondaggi ci danno al 15-16 per cento delle intenzioni di voto. Quello che dobbiamo evitare è che il Pd diventi come il Partito socialista francese, in cui l'ala destra se n'è andata con Macron e l'ala sinistra con Mélenchon». Lui vuole dentro tutti. L'identità del suo Pd dovrà essere fusion: e lui è pronto parlare con Calenda mentre con Bersani ci parla un giorno sì e uno no.

