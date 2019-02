Enorme masso sull'Agordina: jeep schiacciata, case evacuate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISCHIBELLUNO Tragedie sfiorate sulle Dolomiti. Come da previsioni meteo, la neve è arrivata un po' ovunque in provincia di Belluno. Abbondante e pure molto bagnata. Con sé, oltre a numerosi incidenti, ha portato una pericolosa caduta massi ad Agordo e una valanga che ha sommerso cinque sciatori a Livinallongo.AD AGORDOIeri, verso le 10, un masso di grandi dimensioni è caduto a valle in località Bries, dal soprastante monte Framont: dopo aver centrato un fuoristrada ha finito la sua corsa in piena strada regionale Agordina....