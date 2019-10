Emilia, l'altra roccaforte rossa a rischio La tentazione grillina: non correre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA «Da qui può partire la rivincita», dice dall'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il prossimo governatore dem che dovrà resistere all'onda verde. E i 5 Stelle? Oscillano tra la scelta di andare da soli e quella di non presentarsi proprio. Si vota il 26 gennaio. E se c'è una regione rossa per gli amanti degli stereotipi è questa. Così ieri Bonaccini è corso a prendere le distanze dall'Umbria, preferendo la via Emilia all'E45, la strada che collega la Romagna a Perugia: «Lì da tempo, il centrosinistra stava inanellando...