Emilia, grillini spaccati sulla desistenza Imbarazzo su Trenta: pronti a espellerla

LA STRATEGIAROMA Il tour in Campania di Luigi Di Maio, il primo di una lunga serie in giro per l'Italia per incontrare gli attivisti, diventa sì il ritorno alle origini per il capo grillino. Ma lo costringe anche a destreggiarsi tra le grane che gli piombano addosso. A partire dalla storia della casa dell'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta: 200 metri in zona in via dell'Ambarandan, nel centro di Roma, occupati anche adesso che non fa più parte dell'esecutivo. L'alloggio - come ha raccontato il Corriere - è stato assegnato al marito...