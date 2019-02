«Emigrazione italiana al top da 50 anni», in realtà siamo già ai livelli del dopoguerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'emigrazione dei cittadini italiani ha raggiunto il livello massimo degli ultimi cinquanta anni» si legge nel rapporto sul nostro paese pubblicato dal Fondo monetario Internazionale. A voler fare un controllo, si scopre però che la valutazione pecca di ottimismo. Sarebbe più giusto portare indietro il calendario fino ai flussi del dopoguerra per ritrovare la stessa disperazione dei migranti nel trovare un futuro in patria, e la stessa determinazione a lasciare il paese in cerca di miglior fortuna. Questo è quanto ha concluso il Dossier...