ISTRUZIONE

VENEZIA Il quaranta per cento dei docenti non sarà in cattedra domani ad accogliere gli studenti veneti alla ripresa delle lezioni dopo quasi sette mesi di stop. E in tanta penuria di insegnanti ci sono anche 180 maestre che hanno rifiutato il posto in ruolo perché sbattute in sedi a 150-200 chilometri da casa. Fino ad arrivare al caso limite della scuola primaria di Ceneselli, in provincia di Rovigo, dove il rientro in classe per gli alunni delle prime e seconde è stato posticipato al 23 settembre proprio per mancanza di maestre. Dei 13mila precari da nominare dalle Gps, le graduatorie provinciali dei supplenti, gli uffici scolastici hanno proceduto solo per piccoli numeri soprattutto nel sostegno. «Le scuole che hanno personale precario dovranno iniziare l'anno con orario ridotto» spiega la direttrice dell'Ufficio scolastico del Veneto Carmela Palumbo che parla di «ingorgo amministrativo» legato alle molte novità introdotte dal Miur, in un anno già delicato alle prese con le norme anti-Covid. E proprio il virus sembra per assurdo in questa fase l'aspetto meno problematico. «Sul fronte organizzativo tutte le scuole riescono a garantire le lezioni in presenza, con una piccola quota di didattica a distanza a rotazione in alcuni istituti superiori» dice Palumbo nel descrivere il percorso d'accompagnamento, il grandissimo lavoro delle scuole e la collaborazione degli enti locali. Ben diverso il fronte del reclutamento di docenti con appena 1.400 nomine in ruolo a fronte di 8.800 posti assegnati al Veneto, seguiti dal fallimento della call veloce, le chiamate da fuori regione - con appena 32 contratti andati a buon fine in Veneto - ed infine dalle nuove graduatorie provinciali, compilate on-line e su autocertificazione, che presentano errori. «Spetterà alla scuola che stipulerà il contratto di supplenza fare le verifiche» spiega la direttrice che di fronte a tale ingorgo non può che allargare le braccia.

TRASFERTE IMPOSSIBILI

In questo tour de force imposto dal governo, in Veneto ci sono 180 maestre che hanno rinunciato al contratto a tempo indeterminato atteso da una vita. Appartengono al migliaio di insegnanti con il solo diploma magistrale vincitrici del concorso straordinario loro riservato lo scorso anno dopo che gli era stato tolto per sentenza il posto fisso già conquistato. Hanno rifiutato le nuove assunzioni perché si sono ritrovate buttate da una provincia all'altra del Veneto ignorando la loro residenza. Ci sono maestre del Comelico assegnate ai comuni periferici del Padovano (vedi la testimonianza sotto) e viceversa quelle di Padova mandate tra le Dolomiti. Ma anche da Rovigo a Ponte delle Alpi, da Portogruaro a Vicenza e via di seguito. Una lista lunghissima che si è conclusa con 180 rifiuti da parte di insegnanti spesso con più di dieci anni di insegnamento alle spalle. Impossibile qualsiasi forma di scambio: «Non siamo riusciti ad ottenere nessun margine per consentire alle insegnanti di invertirsi i posti, operazione che avrebbe permesso loro di avvicinarsi a casa - spiega Sandra Biolo, segretaria della Cisl scuola del Veneto - ma tutta la scuola affronta un avvio in difficoltà per mancanza di personale a causa dei tempi impossibili chiesti dal Miur. Finora sono state date pochissime supplenze annuali, alcune province venete devono ancora iniziare le operazioni». I tempi serratissimi hanno obbligato le maestre vincitrici di concorso ad accettare o rifiutare il posto nell'immediato, procedure complicate dalle assunzioni online imposte dal virus, che non hanno dato margine ad aggiustamenti. Per protestare contro il trattamento riservato alle diplomate magistrali, ci sono otto maestre che da domenica scorsa stanno facendo lo sciopero della fame. Tra loro Katia Scrigna di Lodi, 49 anni, dei quali 25 di servizio in parte nelle scuole private parificate, che di fronte all'ennesima esclusione dal posto fisso ha smesso di mangiare. «Se questa è meritocrazia, preferisco rimanerne fuori - commenta - trovo umiliante questo comportamento del governo a insegnanti con anni di servizio ed esperienza».

Raffaella Ianuale

