EMERGENZAL'AQUILA La soluzione c'è. E almeno in parte condivisa: un super commissario che oltre a sovrintendere la messa in sicurezza dell'intero sistema acquifero del Gran Sasso (progetti, gare d'appalto e lavori) governi, fin da subito, tutto ciò che riguarda il traforo di dieci chilometri che attraversa la montagna più alta dell'Appennino. Un commissario con pieni poteri e responsabilità, dice Strada dei Parchi, società del gruppo Toto che gestisce le autostrade A24 e A25, e su questo il ministero non si è mai pronunciato. Se non si...