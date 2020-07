LA GIORNATA

ROMA Lo stato d'emergenza per il Coronavirus verrà prorogato fino al 15 ottobre, su richiesta di Pd e Italia Viva, e non fino al 31 come invece avrebbe preferito Giuseppe Conte. E questa volta il provvedimento, che consente la gestione commissariale degli interventi più urgenti, è stato deciso con il voto del Senato: 157 sì, quattro in meno della soglia si sicurezza di 161 voti. E oggi toccherà alla Camera.

Le motivazioni della proroga sono state illustrate dal premier intervenendo nell'aula di palazzo Madama: «Il virus continua a circolare nel Paese, con focolai che sono stati circoscritti, mentre all'estero la situazione resta preoccupante. Dobbiamo evitare che la crescita dei contagi riguardi anche l'Italia: la pandemia, seppure più contenuta, non ha esaurito i suoi effetti». A maggior ragione bisogna tenere alta la guardia, perché «più di dieci milioni di persone dovranno rientrare nelle scuole in massima sicurezza».

Conte ha tenuto a precisare che «pur in assenza del vincolo normativo», ha ritenuto «doveroso condividere con il Parlamento» la decisione della proroga. Anche perché i numerosi Dpcm senza passaggio parlamentare, durante la fase più dura del lockdown, avevano innescato una pioggia di critiche. Così Conte ha spiegato i tanti perché di un provvedimento che giudica «inevitabile»: «La dichiarazione dello stato di emergenza costituisce il presupposto per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali». Senza proroga, «cesserebbe l'efficacia di 30 ordinanze e terminerebbe il coordinamento attribuito alla Protezione civile, così come decaderebbe i poteri e le funzioni del commissario straordinario e del Comitato tecnico scientifico». In più «decadrebbero le misure per la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone positive, il volontariato di Protezione civile, il reclutamento di personale sanitario, il numero verde, il pagamento dilazionato delle pensioni, l'attivazione del sistema Gros che permette di spostare i pazienti nelle Regioni dove sono disponibili posti letto».

Poi, cercando di ammorbidire la posizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che avevano minacciato le barricate, Conte ha aggiunto: «Tra le misure che perderebbero effetto c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti». La proroga in ogni caso «è inevitabile e non vi è alcuna intenzione di drammatizzare, né di alimentare paure ingiustificate. E non può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero, è vero il contrario». L'ultimo passaggio è stato un appello all'opposizione: «Resto fiducioso che possa maturare in quest'Aula con consapevolezza e piena assunzione di responsabilità una convergente valutazione positiva».

Appello caduto nel vuoto. Durissime le parole di Giorgia Meloni: «Sono scioccata. Conte ha sostenuto che senza lo stato di emergenza il governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida». E Salvini si è prima rivolto al capo dello Stato: in una telefonata a Sergio Mattarella, il leader leghista ha espresso «grande sconcerto e preoccupazione per la volontà del governo di prolungare lo stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto della scelta». E poi ha dato del bugiardo a Conte: «Lei sta mentendo all'Italia. Non c'è l'emergenza e quindi non si può prorogare lo stato di emergenza». Ed è stata bagarre sui tempi dell'intervento del leader leghista.

Anche Forza Italia, con la capogruppo Annamaria Bernini, non è andata per il sottile: «Le parole pronunciate da Conte sono gravissime. L'Italia sta diventando una Repubblica fondata sul virus». La replica di Conte: «Interventi ideologici, lo stato di emergenza è legittimo e non è autoritarismo anche se non previsto dalla Costituzione: dal 2014 a oggi è stato dichiarato 154 volte e prorogato 84».

GLI ALTOLÀ ROSSOGIALLI

Una zeppa al premier è arrivata perfino dalla sua maggioranza, che ha impegnato con una mozione il governo a definire con decreti e non più con Dpcm «eventuali nuove limitazioni anti-contagio delle libertà personali». In più i rossogialli hanno chiesto all'esecutivo di «individuare spazi più adatti, non gli edifici scolastici, per accogliere le operazioni di voto» dell'election day del 20 e 21 settembre. E di «promuovere un preciso piano al fine di favorire la sempre più ordinata ripresa delle attività economiche e sociali, assicurando il più tempestivo ritorno alla normalità nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza». E, ciliegina sulla torta, il grillino Mattina Crucioli ha votato no: un altro pezzo in meno in Senato per la maggioranza?

A.Gen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA