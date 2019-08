Emergenza ebola, il Ruanda chiude i confini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIRUSÈ trascorso un anno dallo scoppio dell'emergenza Ebola in Congo e oggi la situazione, non solo non è migliorata, ma è diventata ancora più preoccupante. Tanto che ieri, alla notizia di un terzo caso registrato a Goma, una metropoli di 2 milioni di persone dotata di aeroporto internazionale, il Ruanda ha stabilito la chiusura dei confini, anche se per poche ore. LA SITUAZIONELa situazione è diventata allarmante. La settimana scorsa, infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza...