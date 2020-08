IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Certe volte le parti si invertono. Qualche mese fa il Veneto era la regione rossa, il lazzaretto da evitare come la peste, il posto tra l'altro che aveva avuto il primo morto da coronavirus in Italia. Adesso è il Veneto a preoccuparsi dei contagi foresti e poco importa che siano badanti dalla Moldavia, migranti confinati nell'ex caserma Serena o facoltosi vacanzieri che hanno passato il Ferragosto sulle spiagge rinomate della Sardegna: sono tutti, potenzialmente, un pericolo. E così come è stato disposto per i lavoratori provenienti da Paesi a rischio e pure per chi ritorna in Veneto dopo aver passato le vacanze in Spagna, in Grecia, a Malta o in Croazia, adesso nella black list finisce pure la Sardegna: che si sia stati in Costa Smeralda o in Barbagia, l'invito è di farsi controllare. Un bel tampone. Gratuito. La differenza è che, rispetto agli altri Paesi, non è obbligatorio. «Ma consigliato», dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

I DATI

È stato l'impennarsi dei contagi a convincere Zaia a firmare la nuova ordinanza sui rientri dalla Sardegna. I numeri di Azienda Zero aggiornati a ieri mattina - e riportati nell'ordinanza - davano la seguente situazione: 2.221 casi attualmente positivi, in crescita rispetto ai 1.385 del 13 agosto scorso, 140 ricoverati in ospedali per acuti in area non critica e 8 ricoverati in terapia intensiva, di cui 5 positivi, con un totale di 22.469 di casi con tampone positivo. Situazione di allarme? No, ha detto Zaia, anzi, la situazione ospedaliera è sotto controllo, ci sono solo otto ricoverati in rianimazione e se si va a vedere il rapporto tra le persone attualmente in quarantena (7.036) e le persone che hanno sintomi come tosse e febbre (161) si è sul 2 per cento, per la precisione 2,29%. Il rapporto sale al 7,25% se si considera il numero dei sintomatici (161) sui positivi (2.221) e addirittura al 31,57% se si contano i positivi sugli isolati (7.036). Dopodiché va anche detto che più si cerca e più si trova: il totale dei tamponi eseguiti in Veneto ha superato il milione e mezzo (1.508.033) («Nell'ultima settimana - ha detto Zaia - è aumentata la nostra capacità reale e abbiamo fatto di media, sette giorni su sette, 12.500 tamponi al giorno»), ai quali si aggiungono quasi 1,3 milioni di test rapidi. Ma nel contempo vanno registrati altri due dati: l'età media di chi si ammala si è abbassata, adesso siamo sui 38 anni, mentre è la calata la mortalità tra gli over 70. Segno che il virus è meno cattivo? Zaia si è limitato a dire che è cambiato il modo di curare i malati, «c'è una presa in carico precoce».

LE DISPOSIZIONI

Resta il fatto che i contagi crescono. Il bollettino di ieri sera dava un totale di positivi dall'inizio della pandemia pari a 22.529, cioè 147 nuovi casi in ventiquattr'ore. Senza contare i due morti in più. Rimedi? I soliti: circoscrivere i focolai, cercare i contatti dei positivi, fare i tamponi a chi rientra da zone a rischio. Come, appunto, la Sardegna. Occhio, però: mentre per chi torna da Croazia, Spagna, Malta e Grecia il tampone è obbligatorio, per chi arriva dalla Sardegna è facoltativo. Gratuito, ma su base volontaria. Ecco cosa dice l'ordinanza firmata ieri da Zaia e che resterà in vigore fino al 6 settembre: I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido). Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende sanitarie. Le Aziende sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.

L'INVITO

Ma cosa deve fare il cittadino veneto che torna in casa dopo essere stato in vacanza e aver fatto il test? Deve mettersi in quarantena in attesa del risultato? La risposta è no: non c'è obbligo di isolamento domiciliare, ma c'è l'invito a rispettare le solite raccomandazioni igienico-sanitarie. Chiaro che se poi il tampone desse esito positivo, allora sì scatterebbe la quarantena. Non si poteva rendere il test obbligatorio? «Non è possibile l'obbligatorietà - ha detto Zaia - non avendo noi il supporto dalla norma nazionale, ma i cittadini possono fermarsi al point dell'aeroporto oppure ai punti di accesso rapido delle Ulss su base volontaria. Lo facciamo in maniera prudenziale, la Sardegna non è un lazzaretto, ma vogliamo essere performanti su una situazione contingente riguardo a notizie di contagio».

Alda Vanzan

