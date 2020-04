EMERGENZA ANZIANI

PADOVA Priorità assoluta alle case di riposo. Una trincea nella quale ogni giorno in Veneto rischiano il contagio da Coronavirus oltre 60mila persone, metà delle quali operatori sanitari. La situazione è drammatica, avverte il Pd regionale, i cui consiglieri, guidati dal capogruppo Stefano Fracasso, hanno preso posizione sull'emergenza sanitaria. «Servono azioni urgenti - dice Fracasso-. La convenzione del 2018 con i centri di servizio agli anziani prevede che l'assistenza medica ai non autosufficienti, la fornitura di farmaci e dei dispositivi di protezione individuale siano a carico della Regione. È un errore scaricare sulle case di riposo».

MANCA IL PERSONALE

Il Partito democratico chiede chiarezza e coerenza al governatore Zaia sui tamponi: «Si è parlato di tamponi di massa da fare nei supermercati o per strada, ma noi vogliamo che sia data alta priorità in modo inequivocabile a tutto il personale dei centri di servizio e agli ospiti. In queste realtà i tamponi servono anche fronteggiare la carenza di personale, aggravata sia dagli operatori in quarantena sia da quelli che per autotutelarsi hanno trovato altre modalità per stare a casa. Bisogna offrire loro le condizioni per tornare al lavoro. E nelle case di riposo più piccole, che sono le meno strutturate, si rende necessaria la presenza diretta del personale delle Ulss, assieme a specialisti delle cure palliative».

Il Pd chiede alla giunta veneta di emanare una direttiva che impegni i direttori generali delle Ulss a coinvolgere le conferenze dei sindaci almeno settimanalmente per un intervento più efficace di sorveglianza attiva sul territorio. Capitolo finanziario: «A fronte della momentanea diminuzione degli ospiti, la Regione si impegni a mantenere inalterati, almeno fino a settembre, i fondi destinati alle strutture per i non autosufficienti (493 milioni) - dicono i consiglieri Pd - aggiungendo uno stanziamento straordinario di 5 milioni per i centri servizi per fronteggiare l'emergenza».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA