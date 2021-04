Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Le verifiche di farmacosorveglianza su AstraZeneca vanno avanti e, rispetto alla settimana scorsa, ora Ema sta per compiere un passo in avanti. Rispetto all'indicazione che non era provato il rapporto di causa-effetto tra i casi di trombosi e la vaccinazione, c'è un cambiamento: ulteriori approfondimenti fanno dire ad Ema (l'agenzia europea per il farmaco) che il nesso esiste, anche se non chiaro quale sia il meccanismo. Inoltre,...