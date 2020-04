L'EVENTO

LONDRA C'è di che «essere orgogliosi» per il modo in cui i britannici stanno reagendo alla crisi del Coronavirus, accettando tutti i sacrifici di un lockdown che dimostra che «le qualità di autodisciplina, di quieta allegra risolutezza e di compassione ancora caratterizzano questo paese». E' toccato a Elisabetta II, vestita di un verde speranza, trovare il tono giusto, il tono che si usa nelle guerre, per dare coraggio e motivazione a un paese che sta faticando, come tutti, a raggiungere un equilibrio tra le nuove regole di isolamento e distanziamento sociale per contenere la pandemia di Covid-19.

E la novantatreenne sovrana, in uno dei suoi rari discorsi alla nazione era solo il quinto, se si escludono quelli tradizionali di Natale ha cercato di far leva sull'ammirazione che i britannici hanno per l'eroismo di chi ha vissuto la Seconda guerra mondiale, assicurando che in futuro si guarderà alla risposta «di questa generazione» come prova del fatto che è stata «forte come le altre».

GLI AMATI CAVALLI

La sovrana ha ringraziato i medici, gli infermieri e tutti coloro che stanno lavorando in prima linea, dicendo che ogni ora del loro lavoro ci avvicina a una soluzione. Il messaggio di Elisabetta, che è in autoisolamento nel castello di Windsor insieme al marito Filippo, impegnato a leggere biografie mentre lei si informa al telefono sullo stato di salute dei suoi amati cavalli, giunge in un momento particolarmente delicato per il governo britannico: il premier Boris Johnson nella serata di ieri è stato ricoverato «per precauzione» su consiglio del suo medico, secondo quanto riferito da Downing Street, «per degli esami poiché il premier continua ad avere sintomi persistenti» dopo 10 giorni. La sua compagna trentaduenne Carrie Symonds, incinta di sei mesi, è stata malata per una settimana, il ministro per la Salute Matt Hancock ha avuto appena il tempo di rimettersi in piedi dopo sette giorni a letto e si è ritrovato a dover parare lo scandalo emergente della disorganizzazione totale sul fronte dei test, mentre il cancelliere Rishi Sunak farebbe pressioni per mettere a punto una tabella di marcia per far ripartire il paese e salvare l'economia.

Il tutto in un momento in cui il Labour, dopo gli anni della controversa e inefficace leadership di Jeremy Corbyn, ha una nuova e apparentemente vigorosa guida con Keir Starmer, il quale non ha perso tempo a denunciare i «gravi errori» fatti da Johnson nella gestione della crisi. E ha presentato un governo ombra giovane e dinamico, con la sua ex rivale alla leadership Lisa Nandy agli esteri e la quarantaduenne ex accademica Anneliese Dodds come cancelliera (ministro dell'Economia).

Il numero delle vittime è sceso a 621 domenica, ma anche negli altri week-end i dati erano stati migliori rispetto a quelli dei giorni infrasettimanali per via di un problema nella raccolta. Il numero di contagi, complice anche un aumento dei test, è invece in crescita a 5.903, per un totale di 47.803 malati, e le zone particolarmente colpite continuano a essere Londra e le Midlands, la regione di Birmingham.

Il sistema sanitario nazionale Nhs, nell'insieme, starebbe ancora reggendo, con 2.336 posti letto in terapia intensiva ancora liberi, ma sabato a Londra un grande ospedale si è trovato quasi sul punto di dover razionare l'ossigeno e il governo si aspetta che il peggio arrivi nei prossimi giorni. Il problema, con l'arrivo di una primavera particolarmente soleggiata, è mantenere alta la pressione sui cittadini affinché la libertà di uscire di casa per una corsa o per una passeggiata con i bambini non si trasformi in un cedimento collettivo con relativa nuova impennata dei contagi.

Johnson non vorrebbe perseguire una strada ritenuta illiberale da molta gente, soprattutto tra i suoi elettori, ma non è escluso che ci sia una nuova stretta nei prossimi giorni. Per questo il discorso della regina è così importante e il governo lo considera il suo «asso nella manica»: solo lei può fare appello all'onore e al senso di responsabilità dei britannici facendo sì che seguano le regole per convinzione interiore e non perché imposte dall'esterno. Parlare alla nazione non è cosa che abbia fatto con leggerezza nei suoi 68 anni di regno: l'ultima volta è stato per il suo giubileo nel 2012. Prima di allora l'aveva fatto nel 2002 per la morte della regina madre, nel 1997 quando il paese era a lutto per l'incidente che era costato la vita a Lady Diana, e ai tempi della prima guerra del Golfo, nel 1991. E poi da piccola, insieme alla sorella Margaret, quando c'era la guerra e i bambini del Paese avevano paura.

Come quelli che oggi disegnano arcobaleni sulle finestre delle loro case e che Elisabetta ha voluto citare: oggi come allora, la paura e la nostalgia per le persone amate è forte, ma deve essere da guida la consapevolezza di star facendo la cosa giusta per tornare a giorni migliori.

Cristina Marconi

