IL CASO

LONDRA Una risposta era pronta da subito, ma Elisabetta II ha preferito aspettare. Meditare. E solo nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto sapere che «l'intera famiglia è rattristata dalla scoperta di quanto difficili siano stati gli ultimi anni per Harry e Meghan». Le questioni sollevate dalla coppia durante l'intervista a Oprah Winfrey, «in particolare quella razziale», sono state definite «preoccupanti» in un comunicato dai toni asciutti emesso da Buckingham Palace, che ha lasciato scivolare un errore tipografico - un doppio spazio frutto forse di nervosismo - prima della frase più significativa, quella che con sublime understatement tutto inglese fa pensare che non tutto quello che hanno detto i Sussex verrà accolto pacificamente: «Sebbene alcune ricostruzioni possano variare» le questioni di cui sopra «vengono prese molto sul serio e verranno affrontate dalla famiglia in modo privato».

INTERVIENE LA CASA BIANCA

Come a dire: non tutte le accuse sono fondate, ma ne parleremo, di certo lontano dai giornali. Con una chiusa affettuosa - «Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia» - la regina ha cercato così di mettere un primo argine all'ondata di polemiche e indignazione scatenata dall'intervista a Oprah Winfrey, i cui contenuti stanno suscitando reazioni troppo accese sia nel Regno Unito che altrove per pensare di risolvere tutto a stretto giro. Perfino la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto che «farsi avanti e parlare delle proprie difficoltà di salute mentale e della propria storia personale richiede coraggio» e questo «è senz'altro qualcosa in cui il presidente crede», ma ci ha tenuto a precisare che la «special relationship» tra i due paesi ovviamente continuerà. I temi sollevati dalla coppia razzismo e salute mentale richiedono una riflessione profonda, anche perché toccano un nervo scoperto: al di là delle accuse della duchessa di Sussex nei confronti del misterioso membro della famiglia reale che avrebbe fatto commenti sul possibile colore della pelle del piccolo Archie, è indubbio che lei sia stata al centro di una violentissima campagna da parte della stampa britannica, che troppo spesso ha tirato in ballo il suo essere di origine afroamericana in modo offensivo. Senza che ci fosse una risposta tonante e ferma da parte del palazzo. E le storie di infelicità all'interno della famiglia reale sono molte e troppo documentate negli anni per essere certi che le giovani generazioni continuino a simpatizzare con un'istituzione che mai come ora, a torto o a ragione, rischia di apparire fuori dal tempo. Tanto più quando a guidarla non sarà più una figura amata e rispettata come Elisabetta ma il figlio Carlo, che dalla rievocazione degli anni di Diana ha tutto da perdere e che dall'intervista esce malissimo: avrebbe tagliato i fondi a Harry, non gli avrebbe risposto al telefono per lunghi periodi, ha fatto sentire il figlio abbandonato.

LA REAZIONE DI CARLO

Ieri è apparso di buon umore quando ha visitato un centro di vaccinazioni a Londra e ma ha voltato le spalle con una certa stizza a un reporter che gli chiedeva un commento. Fonti fanno sapere che è disperato, soprattutto dopo aver fatto di tutto per aiutare economicamente il figlio e la moglie. Più disposto a parlare Thomas Markle, il padre di Meghan, che ha osservato come con Filippo d'Edimburgo in ospedale i due avrebbero fatto bene ad aspettare, ha ribadito che la figlia ha allontanato tutta la famiglia tranne la madre e ha commentato le accuse di razzismo osservando che «forse è stata solo una domanda stupida fatta da qualcuno». I sondaggi dicono che il 36% dei britannici sta con Elisabetta e il 22% con i Sussex, ma che le cose cambiano molto a seconda dell'età, visto che tra i 18 e i 24 anni il 48% sta dalla parte della coppia.

SEGNALI DI CAMBIAMENTO

E il segno che qualcosa è cambiato è che uno dei principali detrattori di Meghan, il commentatore televisivo e polemista Piers Morgan, se n'è andato dal seguitissimo Good Morning Britain su Itv dopo che sono arrivate 40mila proteste all'autorità competente per il modo in cui ha sminuito le parole della duchessa, soprattutto riguardo alle sue tendenze suicide. La faccenda sembra essere uscita dall'arena delle questioni monarchiche e ha raggiunto la società: se le affermazioni di Meghan e Harry possono essere contestate, in molti vedono l'intervista come un'opportunità per tornare a parlare di temi importanti. E di questo Elisabetta, se vuole evitare gli errori degli anni Novanta, sa di dover tenere conto.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

