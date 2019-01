Elicottero contro aereo Arrestato pilota francese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEAOSTA Disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato: sono le accuse che la procura di Aosta contesta a Philippe Michel, di 63 anni, istruttore di volo di Mennecy (Ile de France), che era alla guida dell'ultraleggero schiantatosi venerdì pomeriggio contro un elicottero sotto il Rutor, provocando la morte di sette persone. Nei suoi confronti è scattato il fermo di polizia giudiziaria: resterà piantonato nell'ospedale Parini, dove è ricoverato per un politrauma in Rianimazione (non è in pericolo di vita).I...