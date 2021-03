È il 1999 quando in un garage della provincia di Pordenone nasce il Pioneer 300: è il primo velivolo di quella che diventerà l'Alpi Aviation, la creatura di Corrado Rusalen, il pilota e istruttore di San Quirino anima della società che vende ultraleggeri ed elicotteri Syton Ah 130 in tutto il mondo. Nel giro di 20 anni il suo sogno è diventato realtà. La società ha un fatturato di oltre 4 milioni di euro, 25 dipendenti in Italia e una sede in Croazia. Il Pioneer 400, velivolo a quattro posti, è richiesto in tutto il mondo. La società è presente alle principali fiere internazionali e ha rapporti con 31 Paesi. Nel 2007 ha ottenuto la certificazione militare per la produzione di aeromobili senza pilota, i leggerissimi droni militari che per trasportarli basta uno zainetto e può essere schierato nel giro di otto minuti sia in missioni diurne che notturne. La società di San Quirino fornisce ufficialmente le Forze Armate italiane e la Leonardo Spa, gruppo di Finmeccanica. Nel 2017, dopo l'esibizione in Cina della Pioneer team, la pattuglia acrobatica aziendale con un'esperienza di centinaia di missioni, a San Quirino si è cominciato a lavorare a una joint venture proprio con i cinesi. Era lo stesso Rusalen a confermare in un'intervista che l'obiettivo era quello di avviare una struttura per produrre velivoli per il mercato asiatico. A luglio 2018 i cinesi arrivano a Pordenone con la Mars Information Technology di Wanchai Hong Kong, che diventa proprietaria di Alpi Aviationa al 75%; l'8,5% resta a Corrado Rusale e il restante 16,5% a Moreno Stinat. Presidente del Consiglio d'amministrazione oggi è il cinese Wei Jianhua; gli amministratori delegati sono Stinat e Massimo Tammaro, l'ex comandante delle Frecce Tricolori. I consiglieri sono lo stesso Rusalen e tre cinesi: Qi Rong, Li Xia e Su Bin. In futuro di parla di uno stabilmento da realizzare a Wuxi.

