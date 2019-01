CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ELEZIONI SUPPLETIVEROMA Dopo 14 anni tornano in Italia le elezioni suppletive per il Parlamento e la maggioranza fa il primo test sulla reale tenuta dell'alleanza gialloverde ma anche sul futuro del centrodestra unito dopo la crescita esponenziale, finora solo sulla carta, dei consensi per la Lega e per Matteo Salvini. Occhi puntati sul collegio di Cagliari oggi, dove dalle 7 alle 23, 240mila elettori voteranno per attribuire il seggio della Camera dei Deputati lasciato vacante dal velista Andrea Mura, eletto lo scorso marzo per il M5s e poi...