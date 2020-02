LO SCENARIO

LONDRA «Potrei essere proprio io il prossimo taoiseach». Parola di Mary Lou McDonald, leader dello Sinn Féin uscita vittoriosissima da un voto che ha definito «una rivoluzione nelle urne elettorali»: non solo il duopolio politico dei due grandi partiti Fianna Fáil e Fine Gael è stato incrinato per la prima volta, ma lo Sinn Féin, partito finora associato principalmente alla causa nazionalista e repubblicana e ai legami con l'Ira, ha ottenuto la percentuale più alta di voto popolare il 24,5%, contro il 22% di FF e il 21% di FG - e ben 37 seggi sui 42 in cui aveva corso. Tanto che la sicurezza con cui i rivali avevano escluso di poter negoziare con la McDonald ha iniziato a incrinarsi davanti al risultato storico, dovuto da una parte alla chiarezza con cui il partito ha saputo affrontare le preoccupazioni degli irlandesi su sanità, abitazioni e disuguaglianze e dall'altra all'uscita di scena di un leader forte ma controverso come Gerry Adams, da molti accusato di essere stato uno dei capi del violento esercito repubblicano irlandese nonostante il ruolo centrale nel processo di pace che ha portato agli accordi del Venerdì santo del 1998.

IL MESSAGGIO

Non è un caso che solo gli over-65, memori degli anni dei Troubles, non abbiano ceduto al messaggio del nuovo Sinn Féin. «La gente vuole una politica diversa, delle politiche diverse e un governo migliore, nuovo, e penso che Sinn Féin sarà al centro di questo», ha spiegato la McDonald, mentre la sua vice Michelle O'Neill ha fatto presente che nei negoziati per la formazione di un governo ci saranno «richieste in direzione del progetto repubblicano», visto che il partito ha, al cuore della sua agenda, la riunificazione dell'Irlanda.

Ma non è stato questo il principale fattore di fascinazione verso il messaggio dello Sinn Féin, che si è proposto come un partito di sinistra non ideologico con risposte alle preoccupazioni pratiche di un paese i cui servizi e investimenti pubblici non rispecchiano sempre la ruggente crescita economica degli ultimi decenni, interrotta da una grave crisi che molti elettori ancora attribuiscono all'allora governo di Fianna Fail, e poi ripresa con forza. Per avere una maggioranza per governare ci vogliono 80 deputati al Dáil, il parlamento irlandese, e nessuno dei partiti ci si avvicina. Il Fine Gael del premier Leo Varadkar, partito liberale di centrodestra molto aperto sulle questioni sociali è al potere dal 2011 e dal 2016 ha governato con l'appoggio esterno del più conservatore Fianna Fail.

Il leader di quest'ultimo, Michael Martin, ha sembrato lasciare la porta aperta domenica sera dicendo di essere «un democratico» e di «rispettare le decisioni della gente». Parole che la McDonald ha accolto con favore, parlando di un Michael Martin «rinsavito». Sinn Féin, che invece è sempre stato forte in Irlanda del Nord, questa volta è anche parte della coalizione di governo a Belfast, e la McDonald aveva detto in campagna elettorale che un referendum sulla riunificazione non è da prendere come «un'esotica linea rossa», ma come un'esigenza concreata.

Cristina Marconi

