LO SCENARIO

ROMA «E' in corso un confronto per usare altri locali per le elezioni del 20 settembre. Saranno gli enti locali insieme al ministero dell'Interno a decidere. Personalmente più gli studenti sono a scuola più sono contenta». E' una postilla quella del ministro Azzolina che al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi risponde sull'ipotesi che vengano allestiti seggi al di fuori degli edifici scolastici. Si tratta dell'80% dei seggi nei quali i cittadini si recheranno per votare alle Regionali, alle Comunali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Più di 55mila plessi scolastici. Ecco perché l'annuncio del responsabile dell'Istruzione è accompagnato da una certa perplessità da chi è stato chiamato in causa.

LE REAZIONI

«Decidiamo noi? Al massimo il ministero dell'Interno osserva il presidente dell'Anci, Decaro - è facile fare le linee guida e poi demandare la responsabilità agli altri... Si tratterebbe di spendere altre risorse e già normalmente, durante le votazioni, ci restituiscono solo il 50%». Impresa difficile, se non impossibile. «Certo, per il bene della democrazia si può fare di tutto continua il sindaco di Bari - ma in questo caso mi sembra improbabile, anche per una questione di tempi». Andrebbero trovate delle location vicine agli edifici scolastici e una operazione del genere, non solo tecnicamente ed economicamente, è complicata anche perché potrebbe generare confusione tra i cittadini. Al Viminale si ipotizza di trovare un migliaio di luoghi alternativi, anche utilizzando il patrimonio dei beni confiscati alla mafia, palestre, teatri, cinema, centri anziani. «Se i comuni sono capaci di attrezzarsi e lo stesso ministro Azzolina si impegna ci potrà essere uno sforzo, anche con il concorso di Cdp, Ferrovie o di altri enti ma per ora non sono arrivate comunicazioni», si fa sapere al ministero dell'Interno. Insomma la proposta è condivisibile ma non attuabile, al massimo se ne potrà discutere per i prossimi anni, con una pianificazione strutturale. Anche perché, al di là della difficoltà nel reperire le location, occorrerebbe valutarne l'agibilità e fare dei controlli ad hoc.

Al ministero dell'Interno non è arrivata quindi alcuna sollecitazione da parte dei primi cittadini, nonostante gli appelli del segretario dem Zingaretti. Altro timore: individuando luoghi alternativi la preoccupazione da parte di diversi esponenti della maggioranza è che si finisca per favorire l'astensionismo. «E non vorrei che qualcuno voglia giocare un brutto scherzo sul referendum», azzarda un big pentastellato. Il problema comunque è soprattutto organizzativo. «Non dobbiamo essere noi a porre questo tema. E comunque non riusciremmo a trovare altri soldi da spendere», rincara la dose Decaro.

Il tema delle elezioni fuori dalle scuole, per evitare lo stop dopo la partenza del 14 settembre, non è stato discusso nella conferenza Stato regioni. L'unico a dissentire,, è stato il presidente della regione Campania. «Non daremo l'intesa, non diremo che siamo d'accordo con le misure che si vanno a prendere, perché abbiamo considerato irresponsabile ha spiegato De Luca - decidere di andare al voto il 20 settembre». C'è ancora un po' di tempo ma il dossier' e' impantanato. «Spero davvero ha detto il sottosegretario De Cristoforo che ci siano luoghi alternativi alle scuole per svolgere le elezioni. Diversamente sarebbe onestamente una vera beffa».

Emilio Pucci

