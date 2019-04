Eleonora, l'addio in un biglietto ai genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Ha lasciato una spiegazione in un biglietto sequestrato martedì pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Venezia. E in quelle poche righe Eleonora Rioda, 35 anni, ha spiegato alla sua famiglia e a chi le stava accanto come non ce la facesse più e la scelta di uscire di scena nel giorno di Pasqua, nella sua casa alla Giudecca. Da sola. LE DIFFICOLTÀDa un po' di tempo infatti Eleonora Rioda, fondatrice dell'agenzia Venice First, di cui era anche amministratore delegato, aveva gravi problemi di salute che nelle ultime...