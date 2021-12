LA DECISIONE

SUSEGANA (TREVISO) C'è un pezzo del Veneto che è già in zona rossa. È quello che racchiude lo stabilimento Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso. Il colosso degli elettrodomestici, che solo qui conta 1.500 lavoratori, ha adottato da ieri le misure di prevenzione contro la diffusione del Covid previste dalla cosiddetta Fase di rischio 1, la più elevata in assoluto. Dopo questa, di fatto, c'è solo il lockdown.

Davanti al moltiplicarsi dei contagi, la società ha disposto che almeno il 70% degli addetti lavorino in smart working. Vale innanzitutto per gli uffici. Ma non solo. Sono compresi anche i tecnici chiamati a gestire i dati. Sono state vietate le trasferte internazionali. Restano possibili solo quelle in Italia, a patto che non siano rinviabili, a fronte dell'approvazione dei dirigenti. Tutte le riunioni, le assemblee e gli eventi di formazione d'ora in poi si faranno esclusivamente online. Di pari passo, la fabbrica è stata blindata: vietato l'accesso ai visitatori, esclusi i fornitori di operazioni essenziali, e vietate le visite guidate. Il personale che resterà in servizio lungo le linee di produzione, in più, dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva Ffp2 per tutto l'orario di lavoro, anche quando il distanziamento interpersonale viene rispettato.

Si tratta della stretta più forte dall'ultima ondata. «Constatato il peggioramento dell'indicatore di rischio Covid-19 del Veneto, lo stabilimento passa dalla fase arancione a quella rossa. «La presenza in ufficio sarà possibile esclusivamente per le attività indispensabili, cioè i servizi di base», si legge nella comunicazione diffusa dalla direzione del personale dell'Electrolux. Dove possibile, verrà pure superata la soglia del 70% di lavoro a distanza: «Si invitano i responsabili a considerare l'opzione dello smart working quale modalità principale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

L'obiettivo è ridurre il più possibile il rischio che si sviluppino dei focolai interni, che potrebbero azzerare la produzione. Il Covid è entrato nello stabilimento anche nelle ultime ore. Tra giovedì e venerdì della scorsa settimana è stata confermata la positività di 3 dipendenti. E ieri sono emersi altri 3 contagi, con la relativa quarantena per i colleghi entrati in contatto con loro. La mensa resta aperta. Ma anche qui è arrivata una stretta: oltre ai divisori in plexiglass, è stato dimezzato il numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo. Si è passati da sei a tre.

Le rappresentanze sindacali interne hanno preso atto dell'innalzamento della fase di rischio. «Con le mascherine in questo periodo va un po' meglio rispetto all'estate spiega Augustin Breda, storico esponente delle Rsu . Fino a questo momento l'indicazione è stata rispettata quando non poteva esserci il distanziamento». Adesso i metri non fanno più la differenza: la mascherina Ffp2 è diventata obbligatoria in qualsiasi situazione all'interno dello stabilimento. Da parte loro, i sindacati chiedono di fare un passo in più sul fronte dei tamponi. «Bisognerebbe garantirne uno o due a settimana anche alle persone vaccinate sottolinea il sindacalista . Ormai l'85% del personale si è sottoposto all'iniezione anti-Covid. Chi non l'ha fatto esegue il tampone un giorno sì e uno no. Ma per maggior sicurezza sarebbe opportuno avviare un monitoraggio generale, che visti i nostri numeri consentirebbe di avere anche un quadro più ampio per quanto riguarda la circolazione del virus». Infine, non manca una nota polemica. Ieri l'azienda ha iniziato a distribuire il panettone ai lavoratori. «Ma con un'organizzazione che ha portato a code e pericolosi assembramenti conclude Breda alla luce della dell'innalzamento della fase di rischio, auspichiamo che la distribuzione possa cambiare procedendo direttamente sui posti di lavoro».

