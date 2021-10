Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Susegana in sciopero, Porcia in cassa integrazione. Le basi produttive di Electrolux nel Nordest si preparano a vivere un 15 ottobre in fibrillazione.Nello stabilimento trevigiano della multinazionale degli elettrodomestici il sindacato ha annunciato otto ore di sciopero per il giorno dal quale sarà necessario esibire il certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Il colosso svedese del bianco non intende infatti pagare i...