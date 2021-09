Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Il nonno materno di Eitan, Shmuel Peleg, indagato per sequestro di persona a Pavia. La nonna materna sotto la lente di ingrandimento degli investigatori: «Etty era in Italia ed è coinvolta in questa vicenda», accusa Or Nirko marito di Aya Biran affidataria in Italia e zia paterna del piccolo di sei anni. «Sostiene di essere rientrata in volo in Israele il giorno prima, questo a quanto pare - ha aggiunto l'uomo - per non...