CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,scrivo in merito all'articolo apparso sul Gazzettino dal titolo La mafia nel Veneto: il boss di cosa nostra nascosto nel Veneto, intervenendo in nome e per conto del signor Vincenzo Centineo. Ritengo che siano doverose alcune precisazioni dal momento che alcuni fatti e circostanze rappresentati non trovano riscontro alcuno nell'attività di indagine. Nello specifico, rilevo che il mio cliente non ha mai ospitato, né in alcun modo favorito, la latitanza di alcun boss di associazioni per delinquere e che le dichiarazioni rese...