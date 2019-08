Egitto, trans baresi fermate e rimpatriate Le accuse delle associazioni: razzismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Brutta avventura finita bene, seppur con la vacanza rovinata, per due transessuali pugliesi che sono partite venerdì per Sharm El Sheik, ma sono state bloccate appena arrivate all'aeroporto della località turistica egiziana. Solo ieri, dopo l'intervento della Farnesina e dell'Ambasciata italiana, sono state rimandate in Italia con il primo aereo disponibile.Venerdì, Loredana Corallo e Mikaela Sannicandro, di 43 e 45 anni, entrambe di Bitonto, popoloso comune a pochi chilometri da Bari, erano partite con due amici per una vacanza...