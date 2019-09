Egitto, si risveglia piazza Tahrir le prime proteste contro Al Sisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CONTESTAZIONIAlta tensione in Egitto, dove in numerose città si sono svolte violente proteste contro il presidente Abdel Fattah Al Sisi. Cuore delle mobilitazione, al Cairo, è stata piazza Tahrir, simbolo della rivoluzione che nel febbraio del 2011 ha portato alla deposizione dell'allora leader Hosni Mubarak, al potere da trent'anni. Nella serata di venerdì la popolazione è scesa in strada e, per disperderla, la polizia ha usato gas lacrimogeni e arrestato numerose persone. Oltre al Cairo, proteste per chiedere le dimissioni di Al Sisi...