Egitto, bomba sulla via per le piramidi colpito bus di turisti sudafricani: 17 feriti

L'ATTACCOUn nuovo attentato ha colpito ieri l'Egitto e ancora una volta è stato preso di mira il turismo, principale entrata economica del Paese nordafricano. Un ordigno è esploso al passaggio di un bus turistico lungo una strada che porta alle celeberrime piramidi di Giza, al Cairo. Delle 25 persone a bordo in 17 sono rimaste ferite, dieci egiziani e sette sudafricani. LA DINAMICAUn attacco che ha fatto ripiombare l'Egitto nell'incubo terrorismo, in un momento cruciale come l'imminente inizio della stagione estiva. La deflagrazione, che ha...