Effetto Ferragnez, il sì è su Instagram Folla e vip alle nozze social dell'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTONOTO Il primo bacio da marito e moglie pubblicato sul profilo di Chiara Ferragni appena un quarto d'ora dopo il fatidico sì, ha collezionato 271 mila like in sette minuti. I video, che hanno raccontato in diretta Instagram tutto il matrimonio, dalla preparazione delle damigelle all'arrivo della sposa fino allo scambio delle promesse in lacrime e al party luna park, milioni di visualizzazioni in poche ore. «Potere dei social», scriverà in una delle sue stories lo stesso Fedez, il rapper tatuato e innamorato che sposando la bionda...