La maggioranza «regge» nel primo voto a scrutinio segreto su un emendamento di FdI, presentato in Aula alla Camera, sulla legge sulla omotransfobia su cui il relatore e il governo avevano dato parere contrario. I no sono stati 236, i sì 205, gli astenuti 3.

Iniziative educative «contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» dovranno essere svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle elementari.

L'emendamento, che riguarda l'articolo 6 della legge, introduce una giornata nazionale contro l'omotransfobia. E stabilisce che le iniziative a questo tema debbano essere inserite dalle scuole nel loro piano triennale dell'offerta formativa, previsto dalla cosiddetta Buona Scuola. Questa prevedeva che l'offerta formativa assicurasse «l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni». Ora con l'approvazione del nuovo emendamento entra il tema dell'omotransfobia anche nelle scuole elementari, cioè tra i bambini ancora nell'età della latenza.

Sull'emendamento il Centrodestra aveva chiesto lo scrutinio segreto presentando sub emendamenti che escludevano scuole elementari e medie da questi programmi e su questo c'è stato un lungo dibattito.

L'esame della proposta di legge contro l'omotransfobia e la misogenia, sospesa ieri sera, riprenderà oggi con le dichiarazioni di voto e il voto finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA