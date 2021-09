Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Edi Maleti è professore del dipartimento di Viticoltura ed enologia all'Università di Zagabria. Corrispondente estero dell'Accademia italiana della vite e del vino, che ha sede operativa a Conegliano, come rappresentante della facoltà di Agraria il docente aveva partecipato all'incontro promosso dal ministero croato dell'Agricoltura per rilanciare il Proek. «In tutti questi sette anni c'è stata la convinzione che sia proibito. D'ora in...