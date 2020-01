Ecco tutti i fattori che avvicinano o allontanano il voto

IL FOCUS

ROMA Alle urne si va, o nelle urne ci si cade, ma anche no. Se si dovesse scommettere tra voto anticipato (che potrebbe sciogliere questa palude) e prosecuzione della legislatura (ma perché mai rinunciare ad altri tre anni di stipendio da onorevoli?) verrebbe da dire: 50 e 50. E in certi casi c'è il rischio del rompicapo. Esempio: se il Pd perde le elezioni regionali in Emilia Romagna, con il Pd verrebbe giù l'intero governo e il voto si avvicina a grandi passi. Perché dopo che il centrodestra o la destracentro ha vinto in ogni regione agli ultimi giri, la maggioranza parlamentare non coinciderebbe più con lo spirito della volontà popolare. Ma il trasversale terrore del voto potrebbe evitare le urne - che solo Salvini e Meloni auspicano fortemente e per quello lavorano - perché la maggioranza rosso-gialla spalancherebbe le porte al soccorso azzurro di un po' di berlusconiani e all'aiutino biancofiore di certa post-democristianeria in movimento.

I fattori che avvicinano e quelli che allontanano le elezioni si equivalgono - 4 contro 4 - e questo è un bel problema. Se i posti in Parlamento diventano di meno, causa taglio del numero degli eletti, tocca accelerare la corsa alle cabine, così da evitare il referendum. Se invece si vota più in là, può scattare la speranza degli avversari di Salvini e di Meloni che il loro fronte favoritissimo nei sondaggi si sgonfi. Ma se si vota prima, alleati e avversari si tolgono di torno M5S che adesso non ha un leader (Di Maio è considerato unfit dai suoi e la sua leadership è ex) mentre successivamente potrebbe riaverlo. E lo stesso vale per i sondaggi: al momento danno i grillini al minimo storico, ma del doman non v'è certezza.

E ancora: se non ci fosse l'accordo sulla legge elettorale, vincerebbero le ragioni del no alle urne. Siccome però l'accordo sul Germanicum c'è, la strada parrebbe spianata al tutti a casa subito e poi vediamo chi eleggerà nel 2023 il nuovo Capo dello Stato. Per ora, il Paese è appeso a due possibilità e c'è da impazzire. L'unica speranza è che si decida presto e bene, ma non sembra questo l'andazzo italiano.

Mario Ajello

