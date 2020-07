«Conosciamo nomi, cognomi, indirizzi di residenza e contatti telefonici dei bengalesi sbarcati da inizio giugno in Italia. Ora stiamo lavorando con le autorità italiane per rintracciarli ma non ci saranno problemi». Per Abdus Sobhan Sikder, ambasciatore del Bangladesh a Roma dal 2016, la situazione dei suoi concittadini sbarcati nella Capitale e risultati positivi al Covid19 è sotto controllo. E lo è anche quella dell'intera comunità bengalese - solo a Roma secondo i dati Istat del 2019 sono circa 35 mila anche se secondo la comunità sarebbero almeno 60mila con 15 mila irregolari - a cui «abbiamo sempre chiesto di seguire» le indicazioni del Governo italiano. «Chi non segue le regole prima finirà contagiato e poi ne pagherà le conseguenze» aggiunge, non sembrando per nulla preoccupato dalla possibilità che sorgano nuovi focolai. Però sui falsi certificati di negatività al Coronavirus venduti in Bangladesh per consentire alle persone di viaggiare in aereo anche se in stato febbrile preferisce non commentare.

Ambasciatore Sikder almeno 36 bengalesi sono risultati positivi al Covid 19 negli ultimi giorni. C'è un'emergenza nella comunità dei suoi concittadini?

«Purtroppo siamo perfettamente consapevoli della situazione. Abbiamo dato indicazioni precise ai nostri concittadini perché si sottopongano ai test al più presto possibile e stiamo fornendo loro tutta l'assistenza necessaria. Sappiamo che al momento ci sono delle persone infette e altre che sono sospettate di esserlo ma si trovano già in ospedale oppure negli hotel dove resteranno in quarantena».

Secondo le stime della Regione Lazio ci sono almeno 600 positivi che ancora non sono stati rintracciati.

«Stiamo lavorando molto bene con le autorità italiane. Tutti quelli che sono arrivati nelle scorse settimane con dei voli dal Bangladesh sono stati registrati e quindi sappiamo dove sono. Conosciamo i loro nomi e cognomi, gli indirizzi di residenza e abbiamo i contatti telefonici perché hanno compilato un modulo prima di sbarcare. Una lista che abbiamo già fornito al vostro dipartimento della Salute, a chi si occupa di immigrazione e alla Polizia. Non credo sarà difficile rintracciarli tutti».

Potrebbe però essere impossibile ricostruire i loro contatti. Magari hanno incontrato immigrati irregolari che non vogliono sottoporsi al tampone per timore di altri controlli. Come si fa?

«Ai nostri concittadini abbiamo sempre chiesto di seguire tutte le indicazioni fornite dal Governo italiano. Se non lo fanno ne pagheranno le conseguenze. Non solo per la giustizia ma anche perché finiranno con l'infettarsi tra di loro. Noi però continuiamo a fare di tutto per convincerli».

Per partire sembra vengano utilizzati falsi certificati di negatività al Covid 19. C'è un'emergenza contraffazione in Bangladesh?

«Preferisco non discutere di questa informazione con lei».

Intanto ieri due voli operati da Qatar Airways con a bordo 152 bengalesi non sono stati fatti sbarcare e il ministro della Salute Roberto Speranza ha ottenuto la sospensione delle tratte tra l'Italia e il Bangladesh. Cosa ne pensa?

«Credo che i voli non resteranno chiusi per molto tempo. Al momento sono sospesi solamente per una settimana. Poi le autorità italiane mi hanno assicurato che riconsiderando la situazione in base ai contagi e prenderanno una nuova decisione. Credo che già a partire dal 17 (luglio ndr), i voli potrebbero ripartire con regolarità».

