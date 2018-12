Ecco la legge salva-anziani: giro di vite su truffe e raggiri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Lo ha ribattezzato salva anziani. Ma la prima cosa che ci tiene a precisare è che non si tratta di un provvedimento che riguarda soltanto chi ha una certa età. Andrea Ostellari, presidente leghista della commissione Giustizia del Senato, ha presentato una proposta di legge che modifica il codice penale e crea un reato ad hoc per chi «raggira una persona che si trova in uno stato di bisogno» o che «abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità».Statisticamente si tratta principalmente di persone anziane, le...