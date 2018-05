Ecco la futura signora Gentilini: «Lo sceriffo? In privato è romantico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Apre la porta con il sorriso allegro e spensierato tipico della sposa, ma anche di chi a tanta notorietà non è abituata. L'appartamento, a due passi dalle mura cittadine, è molto ben curato. Sul tavolo del salotto troneggia un bel mazzo di fiori bianchi: «È un pensiero delle mie ex colleghe, mi ha fatto piacere». Maria Assunta Pace ha il volto di una donna felice, che si sta realizzando. È stata già sposata ma da tanti anni ormai single e ha un figlio. Adesso, a 72 anni, sta per diventare la moglie di Giancarlo...