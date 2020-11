L'ANNUNCIO

Il Sars Cov 2 dovrà presto battersela con milioni di anticorpi. Le industrie farmaceutiche che stanno sperimentando un vaccino efficace e sicuro sembrano essere vicine al prodotto finale. Gli studi non sono ancora completati, ma i risultati finora raggiunti, stando alle dichiarazioni dei maggiori colossi stranieri, potrebbero fare ben sperare. È di ieri l'annuncio di Astrazeneca di aver messo a punto un vaccino che può raggiungere il 90 per cento di efficacia. Nei trial condotti in Gran Bretagna e Brasile il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia è stato somministrato in due modalità. Inoculando una dose e mezza e poi un'altra dopo un mese di distanza la percentuale è appunto molto alta. Se invece vengono somministrate due dosi intere, sempre a distanza di un mese, l'efficacia è pari al 62 per cento. Quindi, si ha un'efficacia media del 70%. Le aspettative, dunque, sono alte.

«Le notizie provenienti da Oxford sul vaccino anticovid sono incoraggianti - afferma il ministro della Salute Roberto Speranza - Serve ancora tanta prudenza, ma sarà la ricerca scientifica a portare l'umanità fuori da questa crisi». I risultati del vaccino di Oxford arrivano dopo quelli altrettanto positivi di Moderna e Pfizer, con un'efficacia superiore al 90%. I tre vaccini usano in realtà tecniche diverse: mentre i primi due usano la tecnica dell'rna messaggero, per quello di Oxford si utilizza un vettore virale innocuo modificato.

ANTICORPI ANTI-SPIKE

«Iniettando il rna messaggero - spiega Roberto Luzzati, professore di malattie infettive dell'Università di Trieste - il paziente produce anticorpi contro lo spike che impediscono al virus di penetrare all'interno delle cellule. Per il vaccino Astrazeneca, invece, un virus inattivato viene utilizzato come trasportatore delle proteine spike. Il limite principale di Pfizer è che deve essere conservato a meno 70 gradi». E non è un problema da poco anche per l'Italia. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri lo scorso 17 novembre ha trasmesso alle Regioni un piano su come somministrare il vaccino di Pfizer. Si dovrà trovare il modo di stoccarlo e in fretta, visto che per il 2021 dovrebbero arrivare 3,4 mln di dosi destinate a 1milione e 700mila persone, a cominciare da operatori sanitari e anziani delle Rsa.

Le dosi del vaccino Pfizer possono essere conservate per «15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore e sei mesi qualora si disponga di celle frigorifere a temperatura di -75», quindi le Regioni, chiede Arcuri, devono individuare «in ogni provincia, idonee strutture capaci di rispettare i vincoli sopraesposti quanto alle caratteristiche di consegna, di conservazione e di somministrazione».

I vaccini hanno bisogno di «specifiche caratteristiche di conservazione quindi si sta lavorando su questi dettagli. Il piano definitivo è in corso di definizione - spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma - Se ci fosse la possibilità di strutture di ricerca che hanno refrigeratori potrebbero essere coinvolti, ma è tutto da vedere».

LE AUTORIZZAZIONI

Si indica gennaio come possibile inizio della somministrazione in Italia, ma a sentire Ricciardi i passaggi sono ancora molti e sembra difficile che il vaccino possa davvero arrivare in tempi così brevi: «È bene dire che né Pfizer né Astrazeneca hanno sottoposto ufficialmente la richiesta di autorizzazione in commercio, stiamo aspettando. Quando ci sarà l'autorizzazione in commercio si darà seguito ai contratti che la Commissione europea ha firmato per tutti i Paesi dell'Unione, inclusa l'Italia». Finora hanno siglato l'accordo Astrazeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, Curevac, Sanofi e Gsk. Le fiale prenotate sono imponenti. «Finora ci siamo assicurati 1,2 miliardi di dosi di potenziali vaccini», ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Un accordo sarebbe in corso anche con Moderna per la «la fornitura di 160 milioni di dosi» come ha fatto sapere il portavoce della Commissione Stefan De Keersmaecker. Quanto ai costi, per il momento si sa che il più economico dovrebbe essere quello di Oxford (2,80 euro per dose), Pfizer invece si aggira sui 19,50 dollari e Moderna lo dà a 25. Non si sa invece se sarà obbligatorio. «In questa fase - rimarca però Ricciardi - io sono per la promozione e la persuasione». E anche il premier Antonio Conte esclude l'obbligo di vaccinazione.

Graziella Melina

