Ecco il nuovo Gazzettino.it: on line da oggi pomeriggio

È iniziato dalle prime ore di questa mattina il conto alla rovescia per il passaggio dalla versione del Gazzettino.it che siete abituati a vedere sui vostri desktop, smartphone e tablet a quella nuova, pensata per i lettori e totalmente responsive per il mobile. Manca poco, nel primo pomeriggio di oggi scatterà l'ora X e noi, insieme a voi, assisteremo a questo passaggio, il terzo nella storia del sito del vostro quotidiano di riferimento a Nordest. Più notizie, video e foto, maggior cura dei contenuti e l'occhio puntato sempre al nostro...